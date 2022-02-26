«Эдмонтон» входит в число претендентов на Кузьменко

«Эдмонтон» является еще одним претендентом на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Джим Матэсон.

Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.

Контракт 26-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».

Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Чикаго», «Ванкувер» и «Оттава».