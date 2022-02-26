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Сегодня, 21:26

«Эдмонтон» входит в число претендентов на Кузьменко

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото ХК СКА.

«Эдмонтон» является еще одним претендентом на нападающего СКА Андрея Кузьменко, сообщает журналист Джим Матэсон.

Игрок не был выбран ни одним клубом Национальной хоккейной лиги на драфте, так как что может подписать контракт на правах свободного агента.

Контракт 26-летнего Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «плюс 15».

Ранее сообщалось, что на игрока сборной России также претендует «Чикаго», «Ванкувер» и «Оттава».

Андрей Кузьменко
ХК СКА
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 52 18 34 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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Каролина – Коламбус
 4 : 0
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Сент-Луис – Баффало
 5 : 3
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 8 : 5
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 6 : 3
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 3 : 1
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 4
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
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