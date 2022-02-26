Овечкин вышел на чистое третье место по матчам в НХЛ среди россиян

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 36-летнего форварда этот матч стал 1249-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, он обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Теперь он вышел на единоличное третье место.

Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалеву (1316), а второе место занимает Сергей Гончар (1301).