«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», у Кузнецова результативный пас

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер, Ти Джей Оши и Ник Дауд, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. У «Ойлерз» голы забили Бретт Кулак и Коннор Макдэвид.

После этого матча «Вашингтон» с 26 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 28 очками — на седьмой строчке «Запада».