Овечкин вышел на второе место по матчам в НХЛ среди россиян

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

Для капитана столичного клуба Александра Овечкина это 1301-й матч в лиге. Таким образом, 37-летний нападающий вышел на второе место по количеству матчей в НХЛ среди россиян. Столько же игр у Сергея Гончара, лидирует среди российских игроков Алексей Ковалев, у которого 1316 матчей.

В текущем сезоне Овечкин провел 26 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков.