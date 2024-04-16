«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ
«Эдмонтон» и «Сан-Хосе» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра проходила в Эдмонтоне 16 апреля и завершилась победой хозяев — 9:2.
Видео лучших моментов матча «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.
«Эдмонтон» (104 очка) занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (47) замыкает таблицу «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|81
|52
|29
|111
|3
|Айлендерс
|81
|38
|43
|92
|4
|Вашингтон
|81
|39
|42
|89
|5
|Питтсбург
|81
|38
|43
|88
|6
|Филадельфия
|81
|38
|43
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|81
|26
|55
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|47
|34
|109
|2
|Флорида
|81
|51
|30
|108
|3
|Торонто
|80
|46
|34
|102
|4
|Тампа-Бэй
|81
|44
|37
|96
|5
|Детройт
|81
|40
|41
|89
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|81
|36
|45
|76
|8
|Монреаль
|81
|30
|51
|75
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|80
|50
|30
|106
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|80
|23
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|4
|Вегас
|80
|44
|36
|96
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|79
|6
|Сиэтл
|80
|33
|47
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
Результаты / календарь
6.04
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11.04
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13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
|16.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 4
|16.04
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|4 : 2
|16.04
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 0
|16.04
|02:00
|
Детройт – Монреаль
|5 : 4 ОТ
|16.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|1 : 4
|16.04
|02:30
|
Рейнджерс – Оттава
|4 : 0
|16.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|1 : 3
|16.04
|04:30
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|9 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84
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