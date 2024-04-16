«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» и «Миннесота» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Лос-Анджелесе 16 апреля и завершилась победой гостей — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Лос-Анджелес» — «Миннесота» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

После этого матча «Миннесота» с 87 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 97 очками — на седьмой строчке.