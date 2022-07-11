«Бостон» ведет переговоры по возвращению нападающего Крейчи

«Бостон» ведет переговоры по возвращению нападающего Давида Крейчи, сообщает журналист Флуто Шинзава.

В минувшем сезоне Крейчи провел за «Оломоуц» 51 матч в регулярном чемпионате Чехии и набрал 46 очков: забросил 20 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету пять очков (три гола и две передачи) в пяти встречах.

Также в составе сборной Чехии он выступал на Олимпиаде в Пекине и набрал 4 (1+3) очка в 4 встречах.

Крейчи был выбран «Бостоном» во втором раунде (под общим 63-м номером) драфта-2003. Он занимает восьмое место в истории «Брюинз» по результативности с 730 (215+515) очками в 962 матчах регулярных сезонов. Он также занимает седьмое место в истории клуба по числу проведенных и передач.