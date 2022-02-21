Шестеркин в матче с «Оттавой» был близок к тому, чтобы забросить шайбу в пустые ворота

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву» со счетом 2:1.

На предпоследней минуте третьего периода «Сенаторз» сняли вратаря, чтобы сравнять счет. Этим воспользовался голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин, который попытался забить в пустые ворота, однако шайба пролетела рядом со штангой.

IGOR REALLY WENT FOR IT! ? pic.twitter.com/goPQ1EXmP6 — NHL (@NHL) February 21, 2022

Отметим, 31 октября 2013 года Шестеркин в составе молодежки «Спартака» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ после того, как соперник снял вратаря.

После этого матча «Рейнджерс» с 69 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 41 очком — на 12-й строчке.