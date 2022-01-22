«Эдмонтон» поместил нападающего Терриса на драфт отказов

Нападающий Кайл Террис помещен «Эдмонтоном» на драфт отказов, сообщает журналист Райан Ришо.

В этом сезоне 32-летний форвард провел 21 матч, в которых набрал 4 (1+3) очка. Его контракт с зарплатой в 1,65 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

Тем временем, «Эдмонтон» поместил в список травмированных двух игроков — голкипер Майка Смита и нападающего Райана Ньюджента-Хопкинса.