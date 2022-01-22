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Сегодня, 14:35

Нападающий фарм-клуба «Сан-Хосе» дисквалифицирован на 30 матчей за расистский жест

Нападающий команды из Северной Америки дисквалифицирован на 30 матчей за неприличный жест
Иван Шитик
Корреспондент
Скандал в АХЛ.
Фото Getty Images

Нападающий команды из АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» Кристоф Грабик дисквалифицирован на 30 матчей. Такое наказание он получил за расистский жест в адрес одного из соперников, сообщает The Athletic.

Инцидент произошел 12 января 2022 года. Грабик адресовал свой жест темнокожему игроку «Тусона» Боко Имаме.

Хоккеист уже принес извинения за свой поступок. Ему предстоит пройти образовательный курс по вопросам расизма и инклюзивности. Он сможет подать апелляцию на сокращение наказания после 12 марта, решение вынесут на основании его успехов в обучении.

22-летний чех провел в АХЛ в этом сезоне 21 матч и набрал 4 (1+3) очка.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
12.01
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26.01
27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 4 : 5 ОТ
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 1 : 5
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 5 : 1
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 1 : 2 Б
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 0 : 5
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 41 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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