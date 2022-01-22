Нападающий фарм-клуба «Сан-Хосе» дисквалифицирован на 30 матчей за расистский жест
Нападающий команды из АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» Кристоф Грабик дисквалифицирован на 30 матчей. Такое наказание он получил за расистский жест в адрес одного из соперников, сообщает The Athletic.
Инцидент произошел 12 января 2022 года. Грабик адресовал свой жест темнокожему игроку «Тусона» Боко Имаме.
Хоккеист уже принес извинения за свой поступок. Ему предстоит пройти образовательный курс по вопросам расизма и инклюзивности. Он сможет подать апелляцию на сокращение наказания после 12 марта, решение вынесут на основании его успехов в обучении.
22-летний чех провел в АХЛ в этом сезоне 21 матч и набрал 4 (1+3) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|27
|10
|56
|2
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Айлендерс
|33
|14
|19
|34
|7
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|8
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|41
|28
|13
|61
|2
|Тампа-Бэй
|42
|27
|15
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|41
|18
|23
|42
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|3
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|4
|Миннесота
|36
|23
|13
|49
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|22.01
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|6 : 3
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|2 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Аризона
|4 : 0
|22.01
|03:30
|
Детройт – Даллас
|4 : 5 ОТ
|22.01
|04:30
|
Чикаго – Миннесота
|1 : 5
|22.01
|06:00
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|5 : 1
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|1 : 2 Б
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|0 : 5
|22.01
|21:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|22.01
|23:00
|
Бостон – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|41
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1