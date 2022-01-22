Нападающий фарм-клуба «Сан-Хосе» дисквалифицирован на 30 матчей за расистский жест

Нападающий команды из Северной Америки дисквалифицирован на 30 матчей за неприличный жест

Нападающий команды из АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» Кристоф Грабик дисквалифицирован на 30 матчей. Такое наказание он получил за расистский жест в адрес одного из соперников, сообщает The Athletic.

Инцидент произошел 12 января 2022 года. Грабик адресовал свой жест темнокожему игроку «Тусона» Боко Имаме.

Хоккеист уже принес извинения за свой поступок. Ему предстоит пройти образовательный курс по вопросам расизма и инклюзивности. Он сможет подать апелляцию на сокращение наказания после 12 марта, решение вынесут на основании его успехов в обучении.

22-летний чех провел в АХЛ в этом сезоне 21 матч и набрал 4 (1+3) очка.