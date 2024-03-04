Капризов — о победе над «Сан-Хосе»: «Последние 3-4 игры мы не очень хорошо выглядели в большинстве»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

«Последние 3-4 игры мы не очень хорошо выглядели в большинстве. А сегодня мы вновь смогли реализовать лишнего, так что это приятный момент для нашей команды, и мы должны будем еще немного поработать над игрой в большинстве», — приводит слова Капризова официальный сайт клуба.

26-летний россиянин оформил хет-трик и был признан первой звездой встречи.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд и поднялась на 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке с 36 очками в 60 играх.