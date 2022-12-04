Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:51

«Эддмонтон» обыграл «Монреаль». Дадонов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Эдмонтон» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов забросил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)

Голы: Сузуки — 13 (бол., Мэтисон, Дак), 16:37 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 11 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 21:25 — 1:1. Драйзайтль — 17 (бол., Макдэвид, Бэрри), 26:27 — 2:1. Макдэвид — 20 (бол., Бэрри, Хаймэн), 29:36 — 3:1. Дадонов — 2 (Армиа, Ковачевич), 33:26 — 3:2. Джекай — 4 (бол., Слафковски), 36:38 — 3:3. Нерс — 4 (Драйзайтль, Хаймэн), 39:55 — 4:3. Макдэвид — 21 (Драйзайтль), 54:40 — 5:3.

Вратари: Скиннер — Аллен.

Штраф: 6 — 23.

Броски: 22 (4+12+6) — 33 (8+13+12).

Наши: Костин (11.35/0/0) — Дадонов (13.23/3/+1).

4 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Эдмонтон Ойлерз
5
Читайте также
Как вам атлетизм Махачева? Сделал сальто и «солнышко» на турнике без малейших проблем
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
Британский политик назвал выстрелом себе в ногу введение G7 потолка на нефть РФ
Пользователи Twitter высмеяли фото экс-депутата рады в военной форме
Захарова ответила на слова Нуланд об ударах по украинской энергосистеме
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» переиграл «Сент-Луис». Малкин сделал 3 голевые передачи

«Бостон» переиграл «Колорадо». Ничушкин пропустил матч
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 24 19 5 39
2 Каролина 24 13 11 31
3 Айлендерс 25 15 10 30
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 25 11 14 27
6 Вашингтон 25 10 15 24
7 Филадельфия 24 8 16 21
8 Коламбус 22 8 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 24 11 13 26
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 23 9 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
3 Колорадо 21 13 8 27
4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 23 12 11 26
6 Сент-Луис 24 11 13 22
7 Аризона 21 7 14 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 23 15 8 33
3 Лос-Анджелес 26 13 13 30
4 Эдмонтон 25 14 11 28
5 Калгари 23 10 13 23
6 Ванкувер 24 9 15 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 25 6 19 15
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
4.12 03:00
Бостон – Колорадо
 - : -
4.12 03:00
Детройт – Вегас
 - : -
4.12 03:00
Оттава – Сан-Хосе
 - : -
4.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 6 : 2
4.12 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 - : -
4.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 - : -
4.12 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 5 : 3
4.12 03:30
Рейнджерс – Чикаго
 - : -
4.12 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
4.12 06:00
Калгари – Вашингтон
 - : -
4.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 - : -
4.12 06:30
Лос-Анджелес – Каролина
 - : -
4.12 23:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
4.12 23:00
Даллас – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 47
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 25 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 24 39
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 24 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 21
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 25 17
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости