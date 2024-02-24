Мартин Бродо включил троих россиян в топ-5 действующих вратарей НХЛ

Легендарный голкипер Мартин Бродо составил топ-5 действующих вратарей НХЛ.

51-летний канадец включил в топ-5 сразу троих россиян: Андрея Василевского («Тампа»), Игоря Шестеркина («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илью Сорокина («Нью-Йорк Айлендерс»). Кроме того, в пятерку вошли Эдин Хилл («Вегас») и Якоб Маркстрем («Калгари»).

Бродо завершил карьеру в 2015 году. Он выступал за «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Голкипер является рекордсменом НХЛ по количеству побед, сухих матчей и количеству сейвов.

В текущем сезоне 29-летний Василевский провел 33 игры в регулярном чемпионате НХЛ с процентом сейвов 89,47 и коэффициентом надежности 3,01. 28-летний Шестеркин отыграл 37 матчей (90,68 и 2,74). На счету 28-летнего Сорокина 90,98 процента и 3,11 в 40 матчах.