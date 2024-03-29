Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

Макдэвид набрал 3 очка в победном матче «Эдмонтона» против «Лос-Анджелеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ойлерз» прервали четырехматчевую победную серию «Кингз».

Канадский нападающий хозяев Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 122 (27+95) очка в этом сезоне.

«Эдмонтон» набрал 92 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 8-й строчке — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макдэвид — 27 (Экхольм, Бушар), 5:37 — 1:0. Хенрик — 20 (Драйзайтль, Макдэвид), 39:44 — 2:0. Бушар — 16 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 45:05 — 3:0. Калиев — 7 (Байфилд), 53:47 — 3:1. Сиси — 3 (п.в., Драйзайтль), 59:19 — 4:1.

Вратари: Скиннер (13:44 — 14:11) — Тэлбот (56:24 — 56:57, 57:09 — 59:19).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (8+7+5) — 33 (7+11+15).

Наши: — - Гавриков (21.07/0/-1).

29 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
9
11
Читайте также
Александр Горбатов сыграл в шпионской драме «ГДР»
Биография Анастасии Павлюченковой: жизнь и спортивная карьера олимпийской чемпионки Токио
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
Уральский погром, неудавшийся камбэк с 0:4 и красно-белые в шаге от вылета. Что произошло в матче «Металлург» - «Спартак»  
Польша и Литва не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии
Названы самые дорогие путешествия россиян в марте
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 73 49 24 102
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 73 36 37 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 73 34 39 73
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 73 46 27 98
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 73 39 34 82
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 71 44 27 92
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 71 29 42 71
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 72 24 48 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
29.03 02:00
Торонто – Вашингтон
 5 : 1
29.03 02:00
Флорида – Айлендерс
2 : 3
29.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 2
29.03 02:00
Оттава – Чикаго
 2 : 0
29.03 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 0
29.03 02:00
Монреаль – Филадельфия
 4 : 1
29.03 03:00
Миннесота – Сан-Хосе
 3 : 1
29.03 03:00
Сент-Луис – Калгари
 5 : 3
29.03 03:00
Виннипег – Вегас
 1 : 4
29.03 04:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 1
29.03 04:00
Колорадо – Рейнджерс
2 : 3 Б
29.03 05:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 2
29.03 05:00
Ванкувер – Даллас
 1 : 3
29.03 05:00
Аризона – Нэшвилл
 8 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 124
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 73 123
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 122
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 70 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 73 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
Новости
RSS RSS
Все новости