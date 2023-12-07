«Каролина» проиграла «Эдмонтону», Кочетков был заменен после трех пропущенных голов
«Эдмонтон» разгромил «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.
У победителей хет-трик из результативных передач оформил Коннор Макдэвид, а Зак Хайман забросил три шайбы.
Российского голкипера гостей Петра Кочеткова заменили на 6-й минуте матча, после того как он пропустил три гола. Вместо него на лед вышел финн Антти Раанта.
«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, набрав 21 очко. Команда занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» с 29 очками идет пятой на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Каролина» — 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
Голы: Маклеод — 2 (Фогеле, Янмарк), 0:28 — 1:0. Экхольм — 4 (Макдэвид, Бушар), 0:41 — 2:0. Хаймэн — 14 (Янмарк, Бушар), 5:46 — 3:0. Хаймэн — 15 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 14:03 — 4:0. Фогеле — 4 (Янмарк), 22:49 — 5:0. Стаал — 3 (Слэвин), 47:05 — 5:1. Хаймэн — 16 (Макдэвид), 49:35 — 6:1.
Вратари: Скиннер — Кочетков (Раанта, 5:46).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 34 (11+10+13) — 39 (16+9+14).
Наши: — - Орлов (19.51/1/-1), Свечников (18.06/2/-1).
7 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|4
|Тампа-Бэй
|27
|12
|15
|29
|5
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|24
|14
|10
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|7.12
|03:00
|
Флорида – Даллас
|5 : 4
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|3 : 1
|7.12
|05:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 6
|7.12
|05:30
|
Эдмонтон – Каролина
|6 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87