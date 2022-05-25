«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в четвертом матче

«Эдмонтон» выиграл у «Калгари» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии 3-1 в пользу «Ойлерз».

Пятый матч в серии состоится 27 мая. Начало встречи — 04.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 3, 0:21 — 1:0. Хаймэн — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 9:53 — 2:0. Кейн — 11 (Драйзайтль, Сиси), 18:54 — 3:0. Линдхольм — 5 (бол., Хэнифин, Тоффоли), 29:04 — 3:1. Баклунд — 4 (Танев), 29:40 — 3:2. Андерссон — 3 (мен.), 50:56 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Бэрри, Ямамото), 56:33 — 4:3. Кейн — 12 (бол., п.в., Макдэвид), 59:35 — 5:3.

Вратари: Смит — Маркстрем (59:05 — 59:35).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+7+10) — 32 (13+7+12).

Наши: — - Задоров (14.01/6/0).

25 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 3-1.