Шестеркин сделал эффектный сейв в матче против «Каролины»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал эффектный сейв в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии стал равный 2-2.

Шестеркин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Пятая игра в серии состоится в Роли 27 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.