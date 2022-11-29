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Сегодня, 08:33

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Флориду», Макдэвид набрал 3 очка

Руслан Минаев
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Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» дома обыграл «Флориду» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Ойлерз» забивали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Эван Бушар и Леон Драйзайтль, на счету которого победная шайба в овертайме.

У «Пэнтерз» отличились Мэттью Ткачак, Антон Лунделл, Брэндон Монтур.

«Эдмонтон» с 24 очками расположился на 7-й строчке «Запада». «Флорида» — на 9-м месте «Востока».

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«Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Ткачак — 10 (Казинс, Беннетт), 3:49 — 0:1. Макдэвид — 17 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 30:35 — 1:1. Бэрри — 4 (Хаймэн, Кулак), 45:18 — 2:1. Лунделл — 4 (Райнхарт, Луостаринен), 50:58 — 2:2. Монтур — 5 (бол., Экблад, Ткачак), 55:16 — 2:3. Бушар — 3 (Макдэвид, Хаймэн), 59:55 — 3:3. Драйзайтль — 13 (Макдэвид, Нерс), 60:22 — 4:3.

Вратари: Скиннер (58:14 — 59:55) — Найт.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (14+11+14+1) — 28 (10+9+9+0).

Наши: Костин (6.33/3/0) — -.

29 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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НХЛ: «Тампа» обыграла «Баффало», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» и другие матчи 29 ноября

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 21 13 8 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 22 10 12 24
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Сент-Луис 22 11 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 24 7 17 18
8 Анахайм 22 6 16 13
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4.12
29.11 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 1 : 4
29.11 05:30
Эдмонтон – Флорида
 4 : 3 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 22 33
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

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