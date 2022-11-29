Шестеркин о матче с «Нью-Джерси»: «Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:5).

«Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый их гол был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо», — приводит слова Шестеркина журналист Винс Меркольяно.

В этом матче 26-летний россиянин отразил 33 броска по воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают занимают девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 38 очками — на первой строчке.