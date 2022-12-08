Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:18

«Эдмонтон» разгромил «Аризону», Костин набрал два очка

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Эдмонтон» крупно победил «Аризону» со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей два (1+1) очка набрал российский нападающий Клим Костин. Теперь на его счету 3 (2+1) балла в 11 встречах сезона.

Четыре (2+2) очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, три (2+1) балла на свой счет записал форвард Райан Нюджент-Хопкинс.

Макдэвид продолжает лидировать в списке бомбардиров (52) и снайперов (24), обойдя форварда «Далласа» Джейсона Робертсона, у которого 23 гола.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Аризона» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Бэрри, Макдэвид), 4:37 — 1:0. Райан — 3 (Костин, Броберг), 16:41 — 2:0. Драйзайтль — 18 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 28:14 — 3:0. Макбэйн — 3 (Фишер), 33:43 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 13 (Ямамото), 34:06 — 4:1. Кулак — 2 (Ямамото, Холлоуэй), 38:39 — 5:1. Костин — 2 (Райан), 43:19 — 6:1. Макдэвид — 23 (Драйзайтль, Нерс), 45:08 — 7:1. Макдэвид — 24 (Хаймэн, Бэрри), 52:43 — 8:1. Гостисбеер — 6 (Фишер, Чикран), 54:13 — 8:2.

Вратари: Скиннер — Ингрэм (55:59 — 56:11).

Штраф: 11 — 27.

Броски: 35 (14+16+5) — 18 (6+4+8).

Наши: Костин (11.18/1/+1) — -.

8 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16 633 зрителя.

Клим Костин
Коннор Макдэвид
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
1
9
Читайте также
Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!
Супруга Месси — образец идеальной жены: красива, верна мужу и нянчится с детьми
В ООН приняли резолюцию РФ об усилении контроля над вооружениями
Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo
В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, 8 декабря: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Миннесота» уступила «Калгари» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 28 12 16 28
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 25 8 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 21 4 43
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 26 12 14 25
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 25 13 12 28
4 Колорадо 24 13 11 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 24 7 17 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 27 15 12 30
5 Калгари 26 13 13 29
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
8.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
8.12 03:30
Коламбус – Баффало
 4 : 9
8.12 04:00
Калгари – Миннесота
 5 : 3
8.12 05:00
Колорадо – Бостон
 0 : 4
8.12 05:30
Эдмонтон – Аризона
 8 : 2
8.12 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
8.12 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 52
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 27 44
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 26 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

26 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 17 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости