«Эдмонтон» разгромил «Аризону», Костин набрал два очка
«Эдмонтон» крупно победил «Аризону» со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей два (1+1) очка набрал российский нападающий Клим Костин. Теперь на его счету 3 (2+1) балла в 11 встречах сезона.
Четыре (2+2) очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, три (2+1) балла на свой счет записал форвард Райан Нюджент-Хопкинс.
Макдэвид продолжает лидировать в списке бомбардиров (52) и снайперов (24), обойдя форварда «Далласа» Джейсона Робертсона, у которого 23 гола.
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«Эдмонтон» — «Аризона» — 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 12 (бол., Бэрри, Макдэвид), 4:37 — 1:0. Райан — 3 (Костин, Броберг), 16:41 — 2:0. Драйзайтль — 18 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 28:14 — 3:0. Макбэйн — 3 (Фишер), 33:43 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 13 (Ямамото), 34:06 — 4:1. Кулак — 2 (Ямамото, Холлоуэй), 38:39 — 5:1. Костин — 2 (Райан), 43:19 — 6:1. Макдэвид — 23 (Драйзайтль, Нерс), 45:08 — 7:1. Макдэвид — 24 (Хаймэн, Бэрри), 52:43 — 8:1. Гостисбеер — 6 (Фишер, Чикран), 54:13 — 8:2.
Вратари: Скиннер — Ингрэм (55:59 — 56:11).
Штраф: 11 — 27.
Броски: 35 (14+16+5) — 18 (6+4+8).
Наши: Костин (11.18/1/+1) — -.
8 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16 633 зрителя.
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|Нью-Джерси
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|5
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|2
|Каролина
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|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
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|16
|11
|32
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|18
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|В
|П
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|21
|4
|43
|2
|Торонто
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|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
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|15
|10
|31
|4
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|13
|12
|31
|5
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|12
|14
|28
|6
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|13
|13
|28
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|12
|14
|25
|8
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|25
|10
|15
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|24
|16
|8
|33
|2
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|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
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|23
|12
|11
|26
|6
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|12
|14
|24
|7
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|24
|7
|17
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|8
|Чикаго
|25
|7
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Вегас
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|19
|8
|39
|2
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|14
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|11
|15
|25
|7
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|28
|8
|20
|20
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|Анахайм
|27
|7
|20
|17
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|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|8.12
|03:30
|
Коламбус – Баффало
|4 : 9
|8.12
|04:00
|
Калгари – Миннесота
|5 : 3
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|0 : 4
|8.12
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|8 : 2
|8.12
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|8.12
|06:30
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Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
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Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
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Бостон
|18
|1.82
|
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Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
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