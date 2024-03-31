Вратаря «Колорадо» Георгиева заменили в начале второго периода матча с «Нэшвиллом»

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев был заменен в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Россиянин провел на льду 20 минут и 57 секунд, отразил 9 бросков и пропустил 4 шайбы.

После четвертого гола вратарь получил 2 минуты штрафа за неспортивное поведение. Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар решил заменить Георгиева на финна Юстуса Аннунена.