Дзингел подписал двухлетний контракт с "Каролиной"

Нападающий Райан Дзингел подписал контракт с "Каролиной", сообщает официальный сайт лиги. Он заключил двухлетнее соглашение, по которому получит 6,75 миллиона долларов.

По ходу прошлого сезона 27-летний Дзингел был обменян из "Оттавы" в "Блю Джэкетс", а после вылета из плей-офф американец отметил, что хотел бы остаться в команде. В составе "Коламбуса" он провел 21 матч в регулярном чемпионате и набрал 12 (4+8) очков, в плей-офф у него одна шайба в девяти встречах.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков