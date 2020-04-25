Джон Купер: «Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил вклад российского нападающего Никиты Кучерова в успехи команды в этом сезоне.

— Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — Он, конечно, уже не идет по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом. Хотя бы по той причине, что предыдущий чемпионат был для нас таким особенным. Тяжело улучшать то, что и так было феноменально.