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Джон Купер: «Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон»

03:26
Никита Кучеров. Фото nhl.com
Никита Кучеров. Фото nhl.com
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил вклад российского нападающего Никиты Кучерова в успехи команды в этом сезоне.

— Считаю, что Кучеров проводит за нас очередной выдающийся сезон, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — Он, конечно, уже не идет по своему прошлогоднему 128-очковому графику. Но я не думаю, что и другие наши ребята достигнут в нынешнем сезоне тех рубежей, которых достигли в прошлом. Хотя бы по той причине, что предыдущий чемпионат был для нас таким особенным. Тяжело улучшать то, что и так было феноменально.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/cooper-impressed-with-kucherov-vasilevskiy-follow-up-to-record-breaking-season/c-316730060

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