Джон Карлсон: «Трудно сыграть более идеально»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал победу над «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ (5:2). Игрок отметился 3 (1+2) очками и был признан третьей звездой дня.

— Трудно сыграть более идеально, — цитирует официальный сайт НХЛ Карлсона. — Мы говорили о том, чтобы хорошо начать игру. У нас был хороший план на игру. Приятно видеть, когда шайба залетает в ворота, но неважно, кто забивает, я в любом случае этому рад.