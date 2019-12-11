Джоэль Кенневилль: «Бобровский снова был бесподобен»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре Сергея Бобровского в матче с «Тампой» (1:2). Он отразил 46 бросков из 48.

— Боб держал нас в игре, — приводит слова главного тренера «Флориды» российская версия официального сайта НХЛ. — При счете 0:2 всегда есть надежда. Очень хорошая игра в его исполнении. Он снова был бесподобен. Жаль, что мы ему не помогли.

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