Джим Монтгомери: «Радулов был нашим лидером в игре с «Айлендерс»

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери остался доволен игрой нападающего Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:1). Россиянин вернулся в состав после того, как пропускал прошлую встречу по решению тренерского штаба, и набрал 2 (1+1) очка.

— Очень хорошая игра, — цитирует тренера The Athletic. — Он продемонстрировал хорошую энергию, очень уверенно контролировал шайбу, двигал ее, отрабатывал в обороне. Радс был нашим лидером в этой игре.

Конечно, когда усаживаешь игрока в запас, то нужно объяснять ему, почему это произошло, что мы от него хотим.

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