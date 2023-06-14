Джейсон Спецца назначен ассистентом генерального менеджера «Питтсбурга»

«Питтсбург» объявил о назначении Джейсона Спеццы ассистентом генерального менеджера клуба.

Спецца будет помогать генеральному менеджеру «пингвинов» Кайлу Дубасу по хоккейным операциям.

40-летний Спецца — чемпион мира в составе сборной Канады и двукратный участник Матча звезд НХЛ. Он выступал в НХЛ за «Оттаву», «Даллас» и «Торонто», всего хоккеист провел 19 сезонов в лиге и завершил карьеру в 2022 году.

В сезоне-2022/23 Спецца был ассистентом Кайла Дубаса в «Торонто».