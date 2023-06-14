Агент Матвеев: «Жаль Бобровского, который тащил «Флориду» как мог, но в финале партнеры его не выручили»
Хоккейный агент Андрей Матвеев поделился мнением о финале Кубка Стэнли.
«Считаю, финал получился интересным, с интригой, пусть и завершился в пяти матчах. «Флорида» разочаровала в последнем матче, проигрывать 3:9 в финале просто непозволительно, несмотря на потерю Ткачака, от которого, как и от Баркова, ждал большего. Жаль Бобровского, который тащил команду как мог, но партнеры его не выручили, не помогли ни сзади, ни спереди. Абсолютно заслуженная победа «Вегаса», команды, которая в прошлом сезоне не попала в плей-офф. Отмечу блестящую работу тренерского штаба и менеджмента, собравшего такой сбалансированный состав», — цитирует Матвеева Metaratings.ru.
В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1) и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3