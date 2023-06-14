Агент Матвеев: «Жаль Бобровского, который тащил «Флориду» как мог, но в финале партнеры его не выручили»

Хоккейный агент Андрей Матвеев поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

«Считаю, финал получился интересным, с интригой, пусть и завершился в пяти матчах. «Флорида» разочаровала в последнем матче, проигрывать 3:9 в финале просто непозволительно, несмотря на потерю Ткачака, от которого, как и от Баркова, ждал большего. Жаль Бобровского, который тащил команду как мог, но партнеры его не выручили, не помогли ни сзади, ни спереди. Абсолютно заслуженная победа «Вегаса», команды, которая в прошлом сезоне не попала в плей-офф. Отмечу блестящую работу тренерского штаба и менеджмента, собравшего такой сбалансированный состав», — цитирует Матвеева Metaratings.ru.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1) и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.