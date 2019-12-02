Джаред Беднар: «Против Макдэвида и Кейна Задоров проделал отличную работу»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру защитника Никиты Задорова в матчах с «Эдмонтоном» (4:1) и «Чикаго» (7:3) против лидеров соперников — Коннора Макдэвида и Патрика Кейна соответственно. Американец отметился голом.

— Это было не идеально, но против двух таких звезд идеально и не могло получиться, приводит слова главного тренера российская версия официального сайта НХЛ. — Но, по мне, Зи проделал отличную работу.

Готовность Задорова играть со сломанной челюстью многое говорит о его характере. Мало того, что такие поступки поднимают дух других игроков, так еще и на льду это была огромная помощь команде, учитывая, какая эпидемия травм на нас тогда навалилась.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков