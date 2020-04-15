В среду 15 апреля исполняется 37 лет нападающему «Вашингтона» Илье Ковальчуку.

Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ, трижды принимал участие в Матче всех звезд лиги: в 2004, 2008 и 2009 годах. В 2009 году был включен во вторую пятерку символической сборной НХЛ первого десятилетия XXI века Также форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

В составе сборной России Ковальчук — двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный серебряный (2010, 2015) и трехкратный бронзовый призер мировых первенств (2005, 2007, 2019). Олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Солт-Лейк-Сити-2002 соответственно.