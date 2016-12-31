Два очка Марло помогли "Сан-Хосе" обыграть "Филадельфию"

"Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Филадельфию" - 2:0. В составе финалистов Кубка Стэнли прошлого сезона 2 (1+1) очка набрал нападающий Патрик Марло.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" – "Филадельфия" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Марло – 10 (бол., Лабанк, Власик), 16:29 – 1:0. Браун – 2 (Павелски, Марло), 55:23 – 2:0.
Вратари: Делл – Мэйсон (Столарз, 20:00, 58:35).
Штраф: 4 – 6.
Броски: 34 (12+9+13) – 21 (7+7+7).
Наши: – – Проворов (24:00/3/-1)
31 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.