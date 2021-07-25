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Дуги Хэмилтон хочет получать 8-9 миллионов долларов по новому контракту

17:49
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Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон, который может получить статус неограниченно свободного агента, хочет получать по новому контракту 8-9 миллиона долларов в год, сообщает TSN.

По истекающему соглашению он получал 5,75 млн долларов в год.

28-летний канадец провел 55 матчей за «Харрикейнз» в прошедшем сезоне НХЛ и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».

В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».

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Иван Шитик все материалы автора

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