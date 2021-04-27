Драйзайтль стал самым результативным немецким игроком в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (6:1) 25-летний форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу.

У него стало 488 (191+297) очков в 468 встречах НХЛ.

Драйзайтль обогнал по очкам Марко Штурма, который выступал в НХЛ с 1997 по 2012 год и провел 938 матчей, набрав 487 (242+245) очков.

Драйзайтль лидирует по количеству результативных передач в НХЛ среди немецких игроков, но устпает Штурму по числу голов.