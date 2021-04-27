«Каролина» в третий раз подряд вышла в плей-офф НХЛ
09:03
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 3:4 ОТ.
Несмотря на поражение, «Харрикейнз» обеспечили себе участие в плей-офф в третий раз подряд.
После этого матча «Каролина» с 69 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 54 очками — на пятой строчке.
Playoff hockey is returning to Raleigh ?https://t.co/OYehHjpVzT— x — Carolina Hurricanes (@Canes) April 27, 2021
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