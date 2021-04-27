«Каролина» в третий раз подряд вышла в плей-офф НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 3:4 ОТ.

Несмотря на поражение, «Харрикейнз» обеспечили себе участие в плей-офф в третий раз подряд.

После этого матча «Каролина» с 69 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 54 очками — на пятой строчке.