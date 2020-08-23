«Долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс». Радулов оценил игру Худобина в матче с «Колорадо»
08:44
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов после победы над «Колорадо» (5:3) в первом матче серии Кубка Стэнли Западной конференции оценил игру вратаря «Старз» Антона Худобина.
34-летний Худобин сделал 28 сэйвов в прошедшей встрече.
«Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс, — приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ. — Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что у нас есть. Это хороший вратарь».
Следующая игра серии «Даллас» — «Колорадо» состоится 25 августа.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/stars-won-game-1-against-avalanche/c-318703818
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