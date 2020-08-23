«Долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс». Радулов оценил игру Худобина в матче с «Колорадо»

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов после победы над «Колорадо» (5:3) в первом матче серии Кубка Стэнли Западной конференции оценил игру вратаря «Старз» Антона Худобина.

34-летний Худобин сделал 28 сэйвов в прошедшей встрече.

«Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс, — приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ. — Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что у нас есть. Это хороший вратарь».

Следующая игра серии «Даллас» — «Колорадо» состоится 25 августа.