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«Долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс». Радулов оценил игру Худобина в матче с «Колорадо»

08:44
Антон Худобин (слева). Фото USA Today Sports
Антон Худобин (слева). Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов после победы над «Колорадо» (5:3) в первом матче серии Кубка Стэнли Западной конференции оценил игру вратаря «Старз» Антона Худобина.

34-летний Худобин сделал 28 сэйвов в прошедшей встрече.

«Он уже давно в лиге, долгое время был бэкапом, но сейчас получает свой шанс, — приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ. — Мы в него верим, а он нам помогает. Здорово, что у нас есть. Это хороший вратарь».

Следующая игра серии «Даллас» — «Колорадо» состоится 25 августа.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stars-won-game-1-against-avalanche/c-318703818

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