Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:31

Экс-защитник «Бостона» Орлов — о Бержероне: «Очень талантливый и хороший человек в жизни»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов высказался о завершении карьеры форварда Патриса Бержерона. Россиянин выступал за «Бостон» в конце сезона-2022/23.

38-летний Бержерон во вторник объявил о завершении карьеры.

«Я был недолгое время с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он все равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если нужна была какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал», — сказал Орлов ТАСС.

Канадец всю карьеру выступал в составе «Брюинз», которые выбрали его по общим 45-м номером на драфте НХЛ-2003. В понедельник 24 июля Бержерону исполнилось 38 лет.

За свою карьеру нападающий провел в НХЛ 1294 матча в «регулярке» и набрал 1040 (427+613) очков. В плей-офф НХЛ на его счету 170 матчей и 128 (50+78) очков.

Источник: ТАСС
Дмитрий Орлов
Патрис Бержерон
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
1
0
Читайте также
Игрок «Зенита» Малком станет самой дорогой покупкой лиги Саудовской Аравии
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Чикаго» объявил о смерти владельца клуба Вирца
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости