Экс-защитник «Бостона» Орлов — о Бержероне: «Очень талантливый и хороший человек в жизни»
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов высказался о завершении карьеры форварда Патриса Бержерона. Россиянин выступал за «Бостон» в конце сезона-2022/23.
38-летний Бержерон во вторник объявил о завершении карьеры.
«Я был недолгое время с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он все равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если нужна была какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал», — сказал Орлов ТАСС.
Канадец всю карьеру выступал в составе «Брюинз», которые выбрали его по общим 45-м номером на драфте НХЛ-2003. В понедельник 24 июля Бержерону исполнилось 38 лет.
За свою карьеру нападающий провел в НХЛ 1294 матча в «регулярке» и набрал 1040 (427+613) очков. В плей-офф НХЛ на его счету 170 матчей и 128 (50+78) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -