Дмитрий Орлов: "Пхенчхан? Там больше зависело от громких имен НХЛ"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью "СЭ" подчеркнул, что не мог повлиять на ситуацию с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду-2018. Лига не договорилась с МОК и ИИХФ, из-за чего впервые с 1994 года хоккейный турнир прошел без хоккеистов НХЛ. За участие в Играх активно выступал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

– Овечкин сетует, что в борьбе за право игроков поехать в Пхенчхан-2018 остался один, не получил должной поддержки коллег по профессии, которой ждал. Вы с Кузнецовым были как-то в этом процессе задействованы?

– Там больше зависело от громких имен, которые играют в нашей лиге. Их больше слушают. В принципе так и должно быть – все-таки они суперзвезды. Саша был единственным из них, кто громко говорил, что надо ехать. Он всегда играл за сборную и никогда не отказывался в нее приезжать.

– А не знаете, кто именно ему обещал поддержать – и не выполнил обещание?

– Наверное, те, кто находится в профсоюзе игроков. Разговоры были не один год. (Игорь Рабинер)

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