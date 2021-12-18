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Дисквалификация Спеццы была сокращена с 6 матчей до 4 матчей

16:28
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил решение департамента лиги по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать Джейсона Спеццу, но сократил срок наказания до четырех матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Решение о дисквалификации нападающего «Торонто» на шесть игр за удар коленом в голову защитника «Виннипега» Нила Пионка было вынесено 7 декабря. Спецца уже пропустил четыре встречи.

Хоккеист подал апелляцию и дистанционно принял участие в слушаниях, которые провел Беттмэн.

Отметим, что сейчас Спецца попал в ковид-протокол и все равно не может принимать участие в матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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