Дисквалификация Спеццы была сокращена с 6 матчей до 4 матчей
16:28
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил решение департамента лиги по вопросам безопасности игроков дисквалифицировать Джейсона Спеццу, но сократил срок наказания до четырех матчей, сообщает пресс-служба лиги.
Решение о дисквалификации нападающего «Торонто» на шесть игр за удар коленом в голову защитника «Виннипега» Нила Пионка было вынесено 7 декабря. Спецца уже пропустил четыре встречи.
Хоккеист подал апелляцию и дистанционно принял участие в слушаниях, которые провел Беттмэн.
Отметим, что сейчас Спецца попал в ковид-протокол и все равно не может принимать участие в матчах.
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