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Симмондс, Спецца и Кит попали в ковид-протокол

16:22
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Еще два игрока «Торонто» попали в ковид-протокол НХЛ. К попавшим туда ранее форвардам Джону Таваресу и Александру Керфуту присоединились нападающие Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца, сообщает TSN.

Также в ковид-протокол угодил защитник «Эдмонтона» Данкан Кит.

НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.

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Иван Шитик все материалы автора
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