Симмондс, Спецца и Кит попали в ковид-протокол
16:22
Еще два игрока «Торонто» попали в ковид-протокол НХЛ. К попавшим туда ранее форвардам Джону Таваресу и Александру Керфуту присоединились нападающие Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца, сообщает TSN.
Также в ковид-протокол угодил защитник «Эдмонтона» Данкан Кит.
НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю