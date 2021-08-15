«Детройт» заключил контракт новичка с 18-летним вратарем Коссой
06:16
Вратарь «Эдмонтона Ойл Кингс» Себастьян Косса подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт новичка 18-летнего канадца рассчитан на три года. Голкипер был выбран «Ред Уингз» под 15-м номером на драфте НХЛ 2021 года.
В минувшем сезоне Косса провел 19 матчей в Западной хоккейной лиге, сделав 4 шатаута при коэффициенте надежности 0,941.
UPDATE: The Detroit #RedWings today signed goaltender Sebastian Cossa to a three-year entry-level contract. pic.twitter.com/VNfeNcAxUT— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) August 15, 2021
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