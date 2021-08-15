«Детройт» заключил контракт новичка с 18-летним вратарем Коссой

Вратарь «Эдмонтона Ойл Кингс» Себастьян Косса подписал контракт с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка 18-летнего канадца рассчитан на три года. Голкипер был выбран «Ред Уингз» под 15-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

В минувшем сезоне Косса провел 19 матчей в Западной хоккейной лиге, сделав 4 шатаута при коэффициенте надежности 0,941.