Дэвид Куинн: «Панарин заряжает всю команду»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о нападающем Артемии Панарине. В межсезонье он подписал контракт с «синерубашечниками».

— Мне в голову сразу приходит реакция наших ребят на скамейке запасных, когда он что-то сделает на льду, — приводит слова Куинна российская версия официального сайта НХЛ. — Они действительно толкают друг друга локтями и говорят: «Ты это видел?» Такой он игрок. Таких немного в лиге.

Послушайте, все признают, что он чрезвычайно техничен. Но он также очень подвижен. И посмотрите, как он играет без шайбы. Он блокирует броски, всегда возвращается назад, отрабатывает в обороне. Ему нужны только победы. Он заряжает всю команду.

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