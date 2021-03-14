Дэвид Бэкес и Джек Джонсон выставлены на драфт отказов
19:11
На драфт отказов Национальной хоккейной лиги были выставлены два опытных хоккеиста: нападающий Дэвид Бэкес («Анахайм») и защитник Джек Джонсон («Рейнджерс»), пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.
36-летний Бэкес в этом регулярном чемпионате провел 10 матчей и забил 2 гола. Его контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона.
34-летний Джонсон забил 1 гол в 13 играх за «Рейнджерс» при показателе полезности «-5». Его контракт с кэпхитом в 1,15 миллиона действует до окончания нынешнего сезона.
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