«Детройт» забрала с драфта отказов голкипера Хелльберга

«Детройт» забрала с драфта отказов голкипера Магнуса Хелльберга, сообщает журналист Франк Серавалли.

Ранее «Сиэтл» поместил 31-летнего вратаря в список отказов.

Отметим, что в середине ноября «Кракен» сам забрал Хелльберга с драфта отказов «Оттавы». Швед не провел ни одной игры за «Сиэтл» в этом сезоне.

Хелльберг, ранее игравший за СКА и «Сочи», уехал в НХЛ в прошлом сезоне и тогда подписал контракт как раз с «Детройтом».