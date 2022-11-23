«Торонто» выменяло у «Аризоны» защитника Тимминса

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«Торонто» получило права на защитника «Аризоны» Конора Тимминса, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Взамен «Кленовые листья» отдали форварда Кертса Дугласа.

В нынешнем сезоне 24-летний Тимминс провел 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ.

22-летний Дуглас сделал только 1 передачу в 12 матчах за фарм-клуб «Мэйпл Ливз».

Ранее «Торонто» потеряло из-за травмы трех защитников основы: Моргана Райлли, Ти Джея Броди и Джейка Маззина.