«Детройт» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)
«Детройт» на своем льду примет «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 1 октября. Игра пройдет в городе Детройт на «Литтл Сизарс-арена», начало — в 02.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Детройт» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.
В предыдущей игре на «Кэпитал Уан-Арене» «Ред Уингз» уступили «Кэпиталз» со счетом 3:4 29 сентября. В составе «Вашингтона» голы забили Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Расмус Сандин и Джон Карлсон.
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября. В первом матче игрового дня «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Нэшвилл», затем «Питтсбург» проведет домашнюю игру с «Чикаго».
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|Сент-Луис
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|Чикаго
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|Лос-Анджелес
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
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Вегас – Сиэтл
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