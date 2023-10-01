«Детройт» на своем льду примет «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 1 октября. Игра пройдет в городе Детройт на «Литтл Сизарс-арена», начало — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Детройт» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В предыдущей игре на «Кэпитал Уан-Арене» «Ред Уингз» уступили «Кэпиталз» со счетом 3:4 29 сентября. В составе «Вашингтона» голы забили Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Расмус Сандин и Джон Карлсон.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября. В первом матче игрового дня «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Нэшвилл», затем «Питтсбург» проведет домашнюю игру с «Чикаго».

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