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30 сентября, 23:30

НХЛ: как и где смотреть трансляции матчей в России

11 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Матч Национальной хоккейной лиги.
Матч НХЛ.
Фото AFP

107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартует 11 октября. Регулярный чемпионат пройдет до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.

Игра «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» станет матчем-открытием нового сезона НХЛ. Она пройдет в Тампе на «Amalie Arena», 11 октября, в среду. Начало — в 00.30 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре «СЭ».

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка. Далее требуется скачать подходящий плеер-клиент — например, Televizo, Perfect Player, KinoPub STV и другие. Затем необходимо запустить IPTV-сервис (советы по выбору можно найти в интернете), оплатить подписку и смотреть матчИ НХЛ.

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1). В решающем матче 14 июня в городе Парадайс (Невада) на «T-Mobile Arena» «Вегас» обыграл «Пантерз» со счетом 9:3.

НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024

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НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
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11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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