«Вашингтон» проиграл «Детройту». Овечкин забросил одну шайбу

«Детройт» переиграл «Вашингтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил однй шайбу. Для него этот гол стал 5-м в этом сезоне. На счету Евгения Кузнецова голевая передача.