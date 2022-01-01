Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»
06:02
«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» (3:1). Дублем в составе «Столичных» отметился Александр Овечкин.
Эти шайбы стали для него 753-й и 754-й в лиге.
Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов набрал в этой встрече 2 (1+1) очка, нападающий «Детройта» Владислав Наместников отдал голевую передачу.
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