Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

06:02
Александр Овечкин. Фото James Carey Lauder, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото James Carey Lauder, USA Today Sports
Теги:

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» (3:1). Дублем в составе «Столичных» отметился Александр Овечкин.

Эти шайбы стали для него 753-й и 754-й в лиге.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов набрал в этой встрече 2 (1+1) очка, нападающий «Детройта» Владислав Наместников отдал голевую передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве?
Экс-послы США выступили за немедленное объявление санкций против РФ
37
Реклама
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика