Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Детройтом»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» (3:1). Дублем в составе «Столичных» отметился Александр Овечкин.

Эти шайбы стали для него 753-й и 754-й в лиге.

Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов набрал в этой встрече 2 (1+1) очка, нападающий «Детройта» Владислав Наместников отдал голевую передачу.