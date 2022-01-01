НХЛ изменила протокол — первая шайба Овечкина «Детройту» была заброшена в равных составах
06:04
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог выйти на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве.
Первая шайба россиянина в матче с «Детройтом» (3:1) могла стать для него 275-й — в таком случае Овечкин обошел бы по этому показателю бывшего форварда ряда клубов НХЛ Дэйва Андрейчука.
Однако лига внесла уточнение в протокол встречи — первая шайба Овечкина «Детройту» была заброшена в равных составах.
A beauty. pic.twitter.com/oBJ4OF0ebi— Washington Capitals (@Capitals) January 1, 2022
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