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НХЛ изменила протокол — первая шайба Овечкина «Детройту» была заброшена в равных составах

06:04
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог выйти на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве.

Первая шайба россиянина в матче с «Детройтом» (3:1) могла стать для него 275-й — в таком случае Овечкин обошел бы по этому показателю бывшего форварда ряда клубов НХЛ Дэйва Андрейчука.

Однако лига внесла уточнение в протокол встречи — первая шайба Овечкина «Детройту» была заброшена в равных составах.

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