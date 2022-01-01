Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мог выйти на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве.

Первая шайба россиянина в матче с «Детройтом» (3:1) могла стать для него 275-й — в таком случае Овечкин обошел бы по этому показателю бывшего форварда ряда клубов НХЛ Дэйва Андрейчука.

Однако лига внесла уточнение в протокол встречи — первая шайба Овечкина «Детройту» была заброшена в равных составах.