«Сан-Хосе» проиграл «Детройту». Барабанов забросил одну шайбу
«Детройт» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Шаркс» проиграли вторую встречу кряду.
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отыграл 15 минут и забросил одну шайбу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Сан-Хосе» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Голы: Бертуцци — 14 (Линдстрем, Ларкин), 13:02 — 1:0. Сутер — 7 (мен.), 22:04 — 2:0. Бертуцци — 15 (мен., Рауни, Зайдер), 22:41 — 3:0. Уотерби — 3 (Бернс, Вьел), 24:03 — 3:1. Сутер — 8 (Расмуссен, Ледди), 29:32 — 4:1. Барабанов — 6 (Хертл, Майер), 41:40 — 4:2. Ларкин — 16 (Раймонд, Линдстрем), 43:51 — 5:2. Фаббри — 9, 45:01 — 6:2.
Вратари: Неделькович — Раймер (Хилл, 40:00).
Штраф: 38 — 25.
Броски: 31 (10+14+7) — 26 (6+12+8).
Наши: Наместников (16.29/0/0) — Барабанов (15.21/2/0).
5 января. Детройт. Little Caesars Arena.
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